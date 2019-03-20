رياضة | إيقاف ثنائي الشمس 8 شهور بسبب أحداث سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف ثنائي الشمس 8 شهور بسبب أحداث سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل عقوبات قاسية على لاعبي فريق الشمس على خلفية أحدث مباراة الشمس وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت في الأسبوع الـ 22 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة.

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وقررت لجنة المسابقات ايقاف الثنائي، محمود زناتي، وأحمد سليمان، لاعبا الشمس لمدة 8 أشهر على وغرامة سبعة آلاف جنيه على كل منهما، بسبب توجيه السباب للحكم سعيد حمزة.

كما تقرر إيقاف يونس سعيد مدرب عام الشمس ثمانية مباريات وتغريم نادي الشمس 1000 جنية (ألف جنية) لنزول بعض أفراده لأرض الملعب.