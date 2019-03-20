رياضة | وزارة الشباب و الرياضة توقع بروتوكولا للتعاون مع روابط الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب و الرياضة توقع بروتوكولا للتعاون مع روابط الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت وزارة الشباب و الرياضة مع شركة روابط الرياضية بروتوكولا للتعاون لرعاية و تسويق اللاعبين و الاتحادات الرياضية الاولمبية و البرالمبية و ذلك بعد عدة اجتماعات تمت بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية من اجل تحقيق اعلى فائدة لاتحادات الرياضات الفردية و اللاعبين .

و يعد هذا التعاون الكبير هو الاول من نوعه على الساحه الرياضية و الذي يتم لاول مره في مصر و يأتي ذلك تماشيا مع الرؤية الثاقبه و الهادفه لوزير الشباب و الرياضة و شركة روابط الرياضية لدعم و مساندة رياضات الالعاب الفردية لرفع اسم مصر بالمحافل الدولية .