رياضة | اتحاد كمال الأجسام يعلن عن راعي بطولة الفيزيك في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد كمال الأجسام يعلن عن راعي بطولة الفيزيك في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الاتحاد المصري والعربي لبناء الأجسام مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل رعاية شركه افينجرز برئاسة المهندس محمود عبد الشافي، للبطولة العربية لكمال الأجسام رقم 21 والأولى في الكلاسيك والفيزيك،

وذلك بأحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العربي لكمال الأجسام، والكابتن الشحات مبروك المدير الفني للمنتخب الوطني، والعديد من الابطال، والمهتمين باللعبة ، ووسائل الإعلام المختلفة، وسوف تقام البطولة في محافظة أسيوط خلال الفترة من 28 أبريل وحتي 2 مايو المقبل.

افتتح المؤتمر الصحفي ، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، حيث اعرب عن سعادته بعودة البطولة العربية لأحضان مصر مجددا بعد غياب فترة طويلة، كما أعرب عن فخره بإقامتها في عروس الصعيد محافظة أسيوط.

و وجه «فيهم» الشكر للشركة الراعية «افينجرز» برئاسة الأستاذ محمود عبدالباقي رئيس مجلس إدارة شركة افينجرز ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمود عبدالشافي القابضه، وذلك على جهوده وجهود شركته التنظيمية لحرصة على إقامة بطولة تليق باسم وبتاريخ مصر في اللعبة.

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واستكمل فهيم كلمته قائلا: الاتحاد العربي سوف يسخر كافة الإمكانيات الفنية لإنجاح البطولة، وهناك مفاجآت كبيرة أعلن عنها رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام رافائيل سانتونجا في برقيه تم إرسالها للإتحاد أعلن خلالها منح البطولة 6 بطاقات احتراف للفائزين وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البطولة مؤكدا سعيه لزيادة هذا العدد ل 7 كروت، إضافة إلى موافقته على مشاركة 4 حكام دوليين في تحكيم البطولة إلى جانب 5 حكام دوليين من الجنسيات العربية لضمان نزاهة التحكيم، وسوف يرأس لجنة تحكيم البطولة رئيس لجنة الحكام الدولية للإتحاد الدولي لكمال الأجسام السيد بابل.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام، زيارة رئيس الاتحاد الدولي إلى مصر لحضور فعاليات البطولة، موجهًا شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين لتسخيرهم كافة الجهود لإنجاح البطولة العربية 21.

من جهته قال المهندس محمود عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة أفينجرز الراعية للبطولة "من دواعي سروري أن أشارك في دعم إحدى البطولات الهامة لكمال الأجسام في أرضنا الطيبة مصر، وهذا دور وطني في خدمة شبابنا من أبطال كمال الأجسام، وان اختياري لإقامة البطولة في محافظة أسيوط باعتبارها مسقط رأسي ومن أول المدن التي انطلقت فيها بمشروعاتي بمصر وهذا أبسط رد للجميل لمحافظتي وأهلي وهو ما اعتبرة دور مجتمعي ضروري وأطالب الجميع برعاية ابطالنا في الألعاب الفردية ".

وأضاف "عبد الشافي" ان استضافة مصر لهذه البطولة استمرارًا لاستعادة دورها وريادتها وقوتها محليا وعربية وإفريقيا، والذي يتزامن ونهج الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.