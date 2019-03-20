رياضة | الاتحاد السكندري يستعد للأهلي بـ٣ وديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يستعد للأهلي بـ٣ وديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته غدا الخميس وذلك عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٣ أيام عقب مباراة حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان خوض ٣ مباريات ودية خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها ٢ أبريل المقبل.

وطلب طولان من مدير الكرة وليد صلاح الدين تحديد أطراف المباريات الودية من بين فرق الدوري الممتاز لتكون احتكاك قوي قبل مواجهة المارد الأحمر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد ٣٢ نقطة بجدول الترتيب لمسابقة الدوري الممتاز.