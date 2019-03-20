رياضة | جوارديولا يطلب نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يطلب نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الحصول على توقيع ساؤل نيجويز لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني للانضمام للسيتي في الصيف.

ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن مانشستر سيتي اقترب من الاتفاق مع أتلتيكو مدريد على التعاقد مع ساؤل برغبة من جوارديولا المدير الفني للفريق.

Advertisements

واشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي سيواجه منافسة صعبة مع برشلونة في صفقة التعاقد مع ساؤل بعدما أعلن من قبل النادي الكتالوني رغبته في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وتؤكد المصادر على أن وضع استمرار ساؤل مع أتلتيكو مدريد صعبا للغاية خاصة بعد تقديم مانشستر سيتي عرضا بقيمة 80 مليون يورو.