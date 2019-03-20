رياضة | جوارديولا يطلب نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يطلب نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الحصول على توقيع ساؤل نيجويز لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني للانضمام للسيتي في الصيف.
ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن مانشستر سيتي اقترب من الاتفاق مع أتلتيكو مدريد على التعاقد مع ساؤل برغبة من جوارديولا المدير الفني للفريق.
واشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي سيواجه منافسة صعبة مع برشلونة في صفقة التعاقد مع ساؤل بعدما أعلن من قبل النادي الكتالوني رغبته في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.
وتؤكد المصادر على أن وضع استمرار ساؤل مع أتلتيكو مدريد صعبا للغاية خاصة بعد تقديم مانشستر سيتي عرضا بقيمة 80 مليون يورو.