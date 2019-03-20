رياضة | كلوب لمحمد صلاح: قلد ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب لمحمد صلاح: قلد ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مهاجم فريقة محمد صلاح بمواصلة العمل والجهد من أجل إستعادة التهديف مستشهداً بزميله السنغالي ساديو ماني .

وفي تصريحات لموقع ناديه الرسمي قال المدرب الألماني ، ماني في حالة جيدة بالطبع فهو يلعب بهذا المستوى بشكل دائم ، لكنه الآن يتواجد في المكان والوقت المناسب .

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وأضاف ، الشيء الوحيد الذي فعله ماني عندما لم يكن في المكان الصحيح هو العمل والعمل والعمل وهو ما يجب على صلاح القيام به ، بالعمل فقط الأداء الجيد سيعود ، صلاح سيئ الحظ في الوقت الحالي ، في حين أن ماني محظوظ في الوقت الراهن إنه في حالة رائعة ، هذا صحيح .

وأكمل ، كنت متأكدً بأن مو سيسجل من كرة فيرمينو في مبارة فولاهام لو ترك له فينالدوم الكرة .

ويعاني صلاح مؤخراً من فقر تهديفي حيث سجل هدفاً واحداً في آخر 10 مباريات، في حين سجل ماني 10 أهداف في نفس العدد من المباريات.