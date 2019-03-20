اونلاين | تابع HD لايف| مشاهدة مباراة العراق وسوريا كورة أون لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت يوتيوب| يلا شوت

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بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا والعراق يلا شوت yalla shoot اونلاين، يحل المنتخب السوري ضيفاً على نظيره العراقي على ملعب البصرة الدولي في الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات بطولة الصداقة الدولية الودية المقامة خلال فترة التوقف الدولي للفيفا بمشاركة منتخبات الأردن وسوريا والعراق، وسنضيف لكم بث مباشر سوريا والعراق اونلاين قبل بداية اللقاء مباشرة بلحظات.

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مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر الودية، بعد الأداء المشرف لكلا المنتخبان العراقي والسوري في النسخة الماضية من كأس الأمم الأسيوية والتي اقيمت في دولة الإمارات، يتلهف جمهور الفريقين لمشاهدة منتخبهم في أولى اللقاء الودية الدولية بعد نهاية البطولة القارية الماضية، والتي أحرز لقبها منتخب قطر، وينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخبين العراقي والسوري بعض التغييرات على مستوى الخطوط الثلاثة، وسنوفر لكم رابط بث مباشر العراق وسوريا الودية يلا شوت كورة لايف لحظة بداية المواجهة المرتقبة.

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سوريا والعراق بث مباشر اونلاين، ويغيب المنتخب القطري عن بطولة الصداقة الدولية هذا العام، وهو حامل لقب البطولة في العام الماضي، والتي شهدت تعادل منتخبا العراق وسوريا بهدف لكل لفريق، وهي كانت أخر مواجهة تجمع بين المنتخبين، وستكون مواجهة اليوم فرصة لكلا المدربين لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة مع منتخب بلادهم.

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