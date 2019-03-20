اونلاين | كورة لايف online بث مباشر العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر bein sport

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موعد مباراة العراق وسوريا اليوم

البطولة : بطولة الصداقة الدولية

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القنوات الناقلة: العراقية الرياضية

معلق المباراة : لم يحدد

الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية