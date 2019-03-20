اونلاين | يلا شوت .. بث شغال مباراة سوريا والعراق بطولة الصداقة الدولية 20-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت .. بث شغال مباراة سوريا والعراق بطولة الصداقة الدولية 20-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب البصرة الدولي غدًا الأربعاء، أولى مباريات بطولة الصداقة الدولية، والتي ستجمع بين منتخبي العراق وسوريا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة السعودية والعراق.

البطولة الودية تقام للعام الثاني على التوالي في العراق بمشاركة سوريا والأردن، ويبحث كل من أسود الرافدين ونسور قاسيون عن تحقيق نتائج إيجابية بعد تذيل العراق جدول الترتيب العام الماضي بنقطة واحدة، خلف سوريا صاحبة النقطتين، بينما حصل قطر على لقب البطل بأربع نقاط.