اونلاين | يلا شوت توداي "الجديد" مشاهدة مباراة سوريا والعراق بطولة الصداقة الدولية بث سريع يلا شوت وكورة أون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت توداي "الجديد" مشاهدة مباراة سوريا والعراق بطولة الصداقة الدولية بث سريع يلا شوت وكورة أون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون ملعب ستاد البصرة الدولي بمدينة البصرة العراقية محطاً لأنظار محبي كرة القدم العربية والآسيوية مساء يوم الأربعاء، وذلك من أجل متابعة مباراة العراق وسوريا الودية الدولية، ضمن منافسات بطولة الصداقة الدولية الودية، والمقامة في خلال هذه الفترة بدولة العراق.

السلوفيني كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي بأمل في أن يكون فريقه في أتم الجاهزية في مباراته مساء الأربعاء أمام المنتخب السوري بافتتاح بطولة الصداقة الدولية الودية، وعلق المدير الفني لأسود الرافدين على المباراة بأن المنتخب العراقي قد أكتملت صفوفه، حيث ألتحق جميع المحترفين بالمعسكر الخاص بالمنتخب، وصرح كاتانيتش بأن بطولة الصداقة الدولية الودية ستكون فرصه جيدة لتجربة اللاعبين الجدد والشباب الذين انضموا في الفترة الأخيرة للمنتخب.