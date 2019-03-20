اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة العراق وسوريا بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | kooora

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يلتقي فريقي العراق وسوريا ضمن أحد لقاءات بطولة الصداقة الدولية الودية 2019، يطمح المنتخب العراقي في لقاء مثير وشيق علي ملعب البصرة الدولي في إفتتاح بطولة الصداقة الدولية الودية، أمام نظيره السوري، في الإنتصار وتحقيق أول ثلاث نقاط في هذه البطولة القوية، ضمن ثلاث منتخبات آسيوية عربية مميزة، وهم المنتخب العراقي والسوري والأردني، ويأمل المنتخب السوري أيضا في تحقيق إنتصاره الأول، بدون هدافه الأول عمر السومة.

تنطلق المواجهة بين فريقي العراق وسوريا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت القاهرة..

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ويشارك البطولة الودية ثلاث فرق ، وهم العراق والأردن وسوريا وستكون جميع المباريات علي ملعب البصرة الدوري ، تتكون من ثلاث مباريات اللقاء الأول العراق ضد سوريا و المباراة الثانية الأردن وسوريا ، وأخر لقاء العراف والأردن..