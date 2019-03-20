اونلاين | يلا شوت Saryia مباراة العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20-3-2019 الدوري

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يلا شوت Saryia مباراة العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20-3-2019 الدوري

بثا مباشرا مساء اليوم عبر الخليج 365 الرياضي لنقل لقاء عربي خالص بين سوريا والعراق في الخامسة بتوقيت القاهرة يلا شوت Saryia مباراة العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20-3-2019 الدوريتبدأ مباراة العراق وسوريا فى بطولة الصداقة الدولية الودية يوم الخميس الموافق 21 مارس، وسوف يتم إقامة المباراة على ملعب البصرة الدولي، وسوف نستعرض من خلال موقع موقع كورة أون تفاصيل المباراة.

يلا شوت Saryia مباراة العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20-3-2019 الدوري

حيث تكون المباراة قوية بين منتخبي العراق وسوريا، ويسعى فيها كلاً من المنتخبين للفوز فى المباراة الودية، التى ستقام يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي بالعراق.

يلا شوت Saryia مباراة العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20-3-2019 الدوري

هذا ويخوض المنتخبان المباراة الدولية الودية خلال الأسبوع الجاري، وقد كانت ترتيب العراق فى المركز الأول، وجاء فى المركز الثالث منتخب سوريا فى بطولة الصداقة الودية.

يلا شوت Saryia مباراة العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20-3-2019 الدوري

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معلومات مباراة العراق وسوريا

بطولة الصداقة الودية

الخميس 21 مارس

ملعب البصرة الدولي

توقيت القاهرة: 17:00

توقيت السعودية: 18:00

قناة العراقية الرياضية

يلا شوت Saryia مباراة العراق وسوريا .. مشاهدة مباراة سوريا والعراق بث مباشر اليوم 20-3-2019 الدوري