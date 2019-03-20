شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لإتحاد رفع الأثقال فى أذربيجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود محجوب رئيس إتحاد رفع الأثقال، إنه تم الانتهاء من إجراءات تأشيرات معسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته فى أذربيجان، وذلك فى إطار الاستعداد لسفر لاعبى الفراعنة يوم 29 من شهر مارس الجارى للدخول فى معسكر مغلق لمدة 3 أسابيع.

كما أوضح رئيس اتحاد رفع الأثقال إنه سيشارك 8 لاعبين و6 لاعبات فى هذا المعسكر الخارجى فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية، مشيرا إلى أنه جارى حجز تذاكر الطيران لبعثة الأثقال.

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يأتى دخول منتخب رفع الأثقال فى هذا المعسكر فى إطار الإستعداد للبطولة الأفريقية التى سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 وحتى 30 أبريل القادم بإستاد القاهرة.