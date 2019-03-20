شكرا لقرائتكم كعب داير لـ فرجانى ساسى ..من الجزائر لمصر ثم تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، غدا الخميس، إلى تونس، للانضمام إلى منتخب بلاده، استعدادا لمباراتى أى سواتينى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بجانب خوضه مباراة الجزائر الودية.

كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل على موافقة من الاتحاد التونسى لكرة القدم بشأن تأخر انضمام "ساسى" لنسور قرطاج لحين خوض مباراة المقاولون العرب بالدورى، التى ستقام فى السابعة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 من منافسات البطولة.

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ومن المقرر أن يعود ساسى إلى الزمالك بعد الانتهاء من مباراة تونس الودية أمام الجزائر، التى ستقام يوم 26 من شهر مارس الجارى، من أجل الاستعداد مع الفريق الأبيض لخوض مواجهة القمة أمام الأهلى التى ستقام يوم 30 مارس الجارى بالدورى.