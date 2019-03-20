شكرا لقرائتكم فيديريكو كييزا على رادار يوفنتوس لدعم الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستهدف فريق يوفنتوس التعاقد مع فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم السيدة العجوز

أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"الإيطالية، إلى إن إدارة يوفنتوس تضع كييزا مهاجم فيورنتينا فى قائمة اللاعبين الإيطاليين المفضلين للإنضمام إلى البيانكونيرى، نظراً لقدراته التهديفية وقوته البدنية وصغر سنه حيث يبلغ عمره 21 عاماً.

أضافت الصحيفة، إن مسئولى يوفنتوس يفكرون فى بيع الأرجنتينى باولو ديبالا أو دوجلاس كوستا من أجل توفير الأموال لدعم صفقة فيديريكو كييزا لاسيما وأن فيورنتينا يطلب ما لا يقل عن 60 إلى 70 مليون يورو.

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ويدخل فيديريكو كييزا مهاجم فيورنتينا فى قائمة إهتمامات عدة أندية هى إنتر وميلان وباريس سان جيرمان وليفربول على الترتيب.