شكرا لقرائتكم بايرن يستعد لتجديد صفوف الفريق الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أولي هوينيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن النادي يستعد لاستثمارات غير مسبوقة بالنسبة له في صفقات شراء اللاعبين.

وقال هوينيس في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأربعاء : نحن بصدد تجديد فريقنا. إنه أكبر برنامج استثماري لبايرن ميونخ.

وكان هوينيس قد ألمح في وقت سابق إلى تغييرات كبيرة مع نهاية الموسم ، حيث كشف عن وضع برنامج بالفعل للموسم المقبل.

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ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني (بوندسليغا) حاليا بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند ، غير أن هناك رؤية تنتشر على نطاق واسع مؤداها أن الفريق الذى يرتفع فيه متوسط أعمار اللاعبين ، بحاجة إلى التطور.

وتعاقد بايرن بالفعل للموسم المقبل مع بنيامين بافار (22 عاماً) المتوج مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم ، والقادم من شتوتغارت، كما توصل إلى اتفاق مع هامبورج حول انتقال المهاجم فيتي آرب (19 عاماً) لمدة موسمين.

وارتبط بايرن ميونخ بالعديد من الأسماء الأخرى ، أغلبهم من اللاعبين الشبان ، كما يفترض بالنادي حسم التعاقد النهائي مع لاعب خط الوسط خاميس رودريغيز الذي يلعب للفريق على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.