طوكيو تكشف شعلة أولمبية مستوحاة من زهر أشجار الكرز

اسماء السيد - كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو الأربعاء، تصميم الشعلة الأولمبية المستوحى من تفتح أزهار شجر الكرز الذي تشتهر به العاصمة اليابانية مع بدء فصل الربيع.

وسيكون الجزء العلوي من الشعلة ذات اللون الذهبي الزهري اللماع، مشابها لأزهار شجر الكرز. ويبلغ طول الشعلة 71 سنتم ووزنها 1,2 كلغ، وهي صنعت من مخلفات الألومنيوم المستخدم لبناء منازل موقتة لضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد في العام 2011.

وقال مصمم الشعلة توكوجين يوشيوكا "أزهار أشجار الكرز التي رسمها أطفال في المنطقة المتضررة (فوكوشيما) كانت مصدر إلهام بالنسبة إلي".

ومن المقرر أن تصل الشعلة الى طوكيو في 10 تموز/يوليو، قبل أسبوعين من انطلاق الألعاب (24 تموز/يوليو- 9 آب/أغسطس).

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وستنطلق مسيرة الشعلة من فوكوشيما التي تعرضت الى زلزال قوي وتسونامي في آذار/مارس 2011، ما تسبب بأضرار هائلة في مفاعلها النووي ووقوع بأسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشرنوبيل 1986.

وأدى الزلزال وموجة المد العاتية التي تلته، الى وفاة نحو 18 ألف شخص. ولم يتمكن نحو 50 ألف شخص من العودة لمناطقهم حتى الآن.

وستمر الشعلة أيضا بجزيرة أوكيناوا التي شكلت نقطة انطلاق رحلة الشعلة لدى استضافة العاصمة اليابانية الأولمبياد عام 1964.

وترغب اليابان في أن تكون الألعاب المقبلة "أولمبياد إعادة البناء"، وتظهر من خلالها التقدم الحاصل في المناطق التي تضررت جراء كارثة 2011.