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معسكر أذربيجان يجهز فراعنة الأثقال للبطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال أنه تم الانتهاء من إجراءات تأشيرات معسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته فى أذربيجان، وذلك فى إطار الاستعداد لسفر لاعبى الفراعنة يوم 29 من شهر مارس الجارى للدخول فى معسكر مغلق لمدة 3 أسابيع.

كما أوضح رئيس اتحاد رفع الأثقال أنه سيشارك 8 لاعبين و6 لاعبات فى هذا المعسكر الخارجى فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية، مشيرا إلى أنه جار حجز تذاكر الطيران لبعثة الأثقال.

يأتى دخول منتخب رفع الأثقال فى هذا المعسكر فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 حتى 30 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

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