شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يخطر لاعبى الزمالك بتشكيل مواجهة المقاولون فى الرابعة والنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على إخطار اللاعبين بالتشكيل الأساسى فى المحاضرة الفنية الأخيرة التى ستقام فى الرابعة والنصف بفندق إقامة الفريق فى التجمع الخامس، قبل مواجهة المقاولون العرب، التى ستقام فى السابعة من مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى.

وفضل جروس تأجيل إعلان تشكيل الزمالك الأساسى لحين إقامة المحاضرة الفنية بالفندق حتى يكون الـ18 لاعباً المتواجدين فى معسكر الفريق جاهزين للمباراة ويعد الأقرب فى التشكيل الأساسى للزمالك إجراء تغيير وحيد بتواجد عمر السعيد بدلا من المغربى خالد بوطيب فى قيادة خط الهجوم، وذلك لانضمام المهاجم المغربى لمنتخب بلاده بعد الانتهاء من مباراة فريقه أمام نصر حسين داى بالكونفدرالية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى: "محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".