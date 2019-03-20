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شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة "فخر العرب" مصدر للسعادة.. كيف احتفل فيفا باليوم العالمى للسعادة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دول العالم، باليوم العالمى للسعادة، يوم 20 مارس من كل عام، وترجع الفكرة للمستشار الخاص بالأمم المتحدة جايمى ليان، وذلك لإلهام الناس للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها، وتعزيز حركة السعادة العالمية.
الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" احتفل باليوم العالمى للسعادة بطريقة مختلفة، إذ اعتمد ضحكة، نجم المصرى، محمد صلاح، والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى، رمزا للسعادة فى اليوم العالمى لها.
تدوينة فيفا
ونشر حساب الفيفا صورة لـ"مو صلاح" وابتسامة عريضة تعلو وجهه، وذيل المنشور بهاشتاج "اليوم العالمى للسعادة".
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