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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة خافير أجيرى مباراته المقبلة أمام منتخب النيجر فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

موعد مباراة مصر والنيجر المقبلة

تقام مباراة منتخب أمام النيجر فى تمام الرابعة والنصف مساء السبت المقبل بتوقيت نيامى عاصمة النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد الجنرال سيناى كاونتشى.



تدريبات المنتخب

وتطير بعثة منتخب مصر إلى النيجر غدا على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.

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منتخب مصر منتخب مصر

24 لاعبا لمباراة مصر والنيجر

ويترأس بعثة منتخب مصر، محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، واللاعبون هم وكان أجيرى اختار 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).



المنتخب

الشناوى يقترب من حراس مرمى مصر أمام النيجر

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على الدفع بالحارس أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز أساسيًا فى لقاء المنتخب والنيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا.

وقال مصدر بجهاز المنتخب إن مباراة النيجر فرصة جيدة لتجهيز الشناوى حارسًا للمنتخب، على أن يحصل جنش على فرصة المشاركة فى اللقاء الثانى خلال المعسكر أمام نيجيريا يوم 26 مارس، خاصة أن جنش سيشارك فى مباراة المقاولون يوم الأربعاء المقبل ويحتاج إلى بعض الراحة بعد مشاركته أيضًا أمام نصر حسين داى.