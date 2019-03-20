عماد متعب ضيف شرف حفل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية

كتب: عثمان إبراهيم
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عماد متعب مهاجم الأهلي ومنخب مصر الأسبق ليكون ضيف شرف حفل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.
وتستضيف أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حفل قرعتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، والتي ستبدأ في السابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وسيقوم بسحب قرعة بطولتي أفريقيا للأندية، الغاني أنتوني بافو الأمين العام المساعد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بـ"كاف".
الجدير بالذكر أنه سيتعين على الأهلي...
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