صلاح خارج الحسابات.. المرشحون الـ11 في خطة «زيدان» لإنقاذ ريال مدريد

كتب: ندى قطب
وضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قائمته النهائية للميركاتو الصيفي المقبل، لتعزيز صفوف فريقه الذي عانى كثيراً منذ بداية الموسم الجاري، ومنذ رحيله العام المنصرم.
ويرى المدرب الفرنسي أن صفوف الريال تحتاج لتدعيمات على مستوى خطوط الدفاع والهجوم، والتعاقد مع لاعب يجيد اللعب كظهير أيسر، ولاعبين في الوسط، وبالفعل استقر زيدان على أسماء هؤلاء اللاعبين.
كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الأسماء المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، والتي غاب عنها محمد صلاح جناح ليفربول...
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