حل معضلة جوارديولا.. ما بين الطريق السهل وصفقة الـ120 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح تدعيم مركز الوسط الدفاعي من أولويات بيب جوراديولا المدير الفني للسيتي نظرًا لتقدم عمر اللاعب البرازيلي فرناندينيو والذي وصل لعامه 34 بجانب عدم وجود البديل الذي يستطيع أن يعوض غيابه.

نوايا جوارديولا ظهرت في يناير الماضي بعدما حاول التعاقد مع الموهبة الهولندية فرينكي دي يونج المنتقل حديثًا لصفوف برشلونة الإسباني إلا أن الصفقة لم تتم لصالح النادي السماوي.

ومع اقتراب نهاية الموسم وبداية فترة الانتقالات الصيفية سيكون أمام جوارديولا متسع من الوقت لاختيار بديل البرازيلي والذي ظل يدافع عن مركزه لما يقرب من خمسة مواسم.

- ساوؤل نيجيز

صحيفة "سبورت" الكتالونية ذكرت في الساعات الماضية أن نادي مانشستر سيتي اقترب من اتمام صفقة لاعب أتليتكو مدريد الإسباني ساوؤل نيجيز.

وبحسب ما كشفته شبكة "ESPN" الأمريكية فإن الروخيبلانكوس قد يسمحوا بمغادرة صاحب الـ24 عامًا بكل بشرط الحصول على 120 مليون يورو.

صاحب الـ24 عامًا والمرتبط بعقد مع السيتي حتى عام 2026 شارك هذا الموسم في 36 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

- توماس بارتي

Advertisements

اسم آخر من صفوف أتليتكو مدريد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل وهو الغاني توماس بارتي

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، كشفت في تقرير سابق لها أن مانشستر سيتي يستهدف صاحب الـ25 عامًا من أجل تعزيز كتيبة جوارديولا في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة أن بارتي يمتد عقده حتى 2023 حيث يتواجد شرط جزائي في عقد الغاني يقضي بمنح اللاعب أحقية الرحيل مقابل 50 مليون يورو.

وخاض الدولي الغاني 34 مباراة خلال هذا الموسم مع فريق العاصمة الإسبانية أحرز خلالها هدفين وصنع خمسة.

- تانجي ندومبيلي

الاسم الثالث الذي دخل ضمن اهتمامات مانشستر سيتي وهو الفرنسي الشاب تانجي ندومبيلي لاعب وسط نادي أولمبيك ليون.

صحيفة "ذا صن" كشفت مؤخرًا أن النادي الإنجليزي سيكون أمام تحدي من أجل إتمام التعاقد وهو محاولة نادي يوفنتوس الإيطالي لشراء خدمات صاحب الـ22 عامًا بجانب امتداد عقده مع ليون حتى 2023.

لاعب أميان السابق شارك في موسمه الأول مع ليون في 39 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها هدفين وصنع سبع تمريرات حاسمة.