انت الان تتابع تفاصيل خبر قائد ريال مدريد وزوجته يتضامنان مع أطفال سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 02:54 مساءً - عبر لاعب منتخب إسبانيا وقائد فريق ريال مدريد، المدافع سيرجيو راموس، وزوجته بيلار روبيو، عن تضامنهما مع ضحايا الحرب من الأطفال السوريين، في الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق الثورة.

ودعا راموس، في تغريدة عبر تويتر إلى دعم الأطفال السوريين، قائلاً: "منذ 8 سنوات بدأت الحرب في سوريا، 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال الذين وقعوا في هذا الرعب، لا يمكننا نسيانهم"، مضيفاً: "لا بد من مساعدتهم وتوفير المستقبل الآمن لهم".

وظهر راموس في الصورة وهو يضع يديه بعضهما فوق بعض على شكل دائرتين، في إشارة إلى الذكرى الثامنة للثورة السورية التي صادفت اليوم الجمعة الفائت.

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وجاءت تغريدة راموس خلال حملة يشارك فيها اللاعب لمصلحة المنظمة الأممية "يونيسف" بنسختها الإسبانية، لدعم الأطفال السوريين، تحت وسم بعنوان: "#8EnMiCorazón".

بدورها، أعلنت بيلار روبيو، زوجة راموس، عن دعمها الأطفال السوريين الذي يعيشون ظروفاً مأساوية وصعبة، بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات، مناشدة المجتمع الدولي التدخل وإيقاف الحرب في سوريا، وإنقاذ الأطفال بعد 8 سنوات من القتل.

وفي السياق نفسه، قالت منظمة "يونيسف" في توصيف حملتها: "إن السوريين غارقون في اليأس والعنف والمعاناة، كل يوم من أيام الحرب هو يوم ذو طفولة أقل لأطفال سوريا"، مضيفة: "لن نتركهم وحدهم لأننا نحملهم في قلوبنا".

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 24845 طفلاً سورياً منذ انطلاق الثورة السورية في مارس من العام 2011، بنيران قوات نظام الأسد.