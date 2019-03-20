انت الان تتابع تفاصيل خبر كم طلب تشيلسي من الريال مقابل التخلي عن هازارد؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 02:54 مساءً - اشترط نادي تشيلسي الإنجليزي الحصول على مبلغ مالي ضخم مقابل السماح لنجمه البلجيكي إيدين هازارد بالانضمام إلى فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء، أن إدارة تشيلسي أبلغت نظيرتها في النادي الملكي، بأنها لن تناقش أي عرض من ريال مدريد يتعلق بهازارد في حال كان أقل من 98.5 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت أن النادي الملكي قدّم بالفعل عرضه الأول لضم هازارد هذ الأسبوع، لكن إدارة تشيلسي رفضته على الفور، مشيرة إلى أن اللاعب البلجيكي يُعد من أبرز أهداف الفريق الملكي لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، صيف العام الفائت.

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وفي أكثر من مناسبة أبدى هازارد إعجابه الكبير بالنادي الملكي، والرغبة في اللعب ضمن صفوف فريق المدرّب الفرنسي زين الدين زيدان، كما أبدى "زيزو" إعجابه بقدرات الدولي البلجيكي، الذي بدأ حياته الاحترافية لاعباً مع ليل الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي عام 2012.

ومؤخراً قال هازارد في تصريحات لجريدة بلجيكية، إنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد منذ أن كان طفلاً، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يركز حالياً على الشهرين المقبلين مع فريقه اللندني.

وأعلن النادي الملكي، في 11 مارس الجاري، تعاقده مع "زيزو" لقيادة الفريق الأول بعد 10 أشهر من رحيله عن قلعة "سانتياغو برنابيو"، عقب تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ومن المنتظر أن يتولى "زيزو" مهمة الإشراف الفني للفترة المتبقية من الموسم الحالي وحتى صيف 2022.

وأكد زيدان ورئيس النادي، فلورنتينو بيريز، أن الفريق سيتم تدعيمه بلاعبين جديد بعد الموسم المخيب للآمال؛ بخروج "الميرنغي" من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، وحلوله ثالثاً في جدول ترتيب الليغا.