عواد يساند حارس المنتخب الوطني بعد إصابته

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٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
عامر عامر
وجه محمد عواد، حارس مرمى الوحدة السعودي، رسالة دعم إلى عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالإنتاج الحربي، وذلك بعدما قام المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاده من معسكر الفراعنة بعد الإصابة التي تعرض لها في مران أمس الإثنين، استعدادًا لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وكشفت الأشعة التي خضع لها الحارس عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ليقرر الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا إعفاءه من السفر.
وكتب «عواد» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «عامر عامر شفاك الله أصعب اختبار ليك من ربنا وأنا عارف إنك راضى بقضاء الله ومتأكد إنك إن شاءالله هترجع في أسرع وقت وأحسن من الأول وتكسر الدنيا يا حبييي». وكان المنتخب قد بدأ معسكره الأحد
وكتب «عواد» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «عامر عامر شفاك الله أصعب اختبار ليك من ربنا وأنا عارف إنك راضى بقضاء الله ومتأكد إنك إن شاءالله هترجع في أسرع وقت وأحسن من الأول وتكسر الدنيا يا حبييي».
وكان المنتخب قد بدأ معسكره الأحد الماضي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية أمام المنتخب النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لـبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر.— Mohamed Awaad (@mohamedawaad)
عامر عامر شفاك الله اصعب اختبار ليك من ربنا وانا عارف انك راضي بقضاء الله ومتأكد انك ان شاءالله هترجع في اسرع وقت وأحسن من الاول وتكسر الدنيا يا حبييي😔🙌❤️— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) March 20, 2019
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