انت الان تتابع كلوب يطالب محمد صلاح بالتعلم من ساديو ماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

يورجين كلوب ومحمد صلاح

طلب المدرب الألماني يورجين كلوب، من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، التعلم من زميله في ليفربول ساديو ماني، كي يتمكن من تجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها في الوقت الحالي، حيث لم يسجل أي أهداف في آخر 7 مباريات، في الوقت الذي سجل فيه النجم السنغالي 11 هدفًا في آخر 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات، والذي بات أحد أهداف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل. وقال كلوب عن مستوى محمد صلاح، حسبما صرح لموقع الفريق الرسمي: «لا يمر صلاح بفترة جيدة بكل تأكيد».

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وأضاف كلوب: "ساديو يقدم مستويات مميزة في الوقت الحالي ويوجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، وهذا هو حال كرة القدم". وتابع: "عندما مر ماني بفترة صعبة، كان يقدم الكثير من العمل لتجاوز تلك الفترة، وهو ما يحتاج إليه صلاح حاليا للقيام به، فإذا قام بالأمور على النحو الصحيح، فسيستعيد أفضل مستوياته