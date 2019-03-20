انت الان تتابع السجن والغرامة يطاردان ـ«ميدو» بعد الإقالة من الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

أحمد حسام «ميدو»

أصبح أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني المُقال من نادي الوحدة السعودي، مهددا بعقوبة لا تقل عن سنة سجنًا وغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، بعد أزمته مع المشجع السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد أن علق أحد مشجعي نادي الوحدة السعودي على صورة لميدو نشرها على حسابه الشخصي، إذ كتب المشجع لميدو: «اطلب إعفاء من مهمة تدريب الوحدة لو سمحت، الله يسعدك، نتفهم حلولك ولكنها لا تجدي، أظن أبغي لك تحلل أفضل فكلامك يعجب لكن تدريبك لا يسر»، ليرد عليه «ميدو» بلفظ خارج.

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أزمة «ميدو» لم تنتهِ عند الإقالة، حتى أعلن المشجع الذي تعرض للسب والإهانة بألفاظ خارجة، عن نيته مقاضاة «ميدو» وفقًا للقانون السعودي، لتأخذ القضية منحى آخر بعيدا عن قرار إدارة الوحدة. ووفقا للقانون السعودي، فإنه في حال ثبوت إهانة هذا الشخص السعودي بتلك الألفاظ الخارجة، فإن مصير