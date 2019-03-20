انت الان تتابع مران الأهلي.. غياب أجايي وأزارو وتأهيل الثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لموقعة القمة المرتقبة أمام الزمالك، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمقرر لها 30 من شهر مارس الحالي، وانتظم معظم اللاعبين في تدريبات الفريق، بينما تغيب محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد حمودي، والثنائي المحترف جونيور أجايي ووليد أزارو حيث حصلا على إذن من الجهاز الفني للأهلي بالسفر إلى بلديهما لقضاء الإجازة.

Advertisements

وحرص المدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل الحديث عن المرحلة القادمة التي تشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، بجانب عقد جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق. كما شارك أيمن أشرف في التدريبات الجماعية