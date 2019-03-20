مران الأهلي.. غياب أجايي وأزارو وتأهيل الثنائي

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٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
الأهلي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لموقعة القمة المرتقبة أمام الزمالك، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمقرر لها 30 من شهر مارس الحالي، وانتظم معظم اللاعبين في تدريبات الفريق، بينما تغيب محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد حمودي، والثنائي المحترف جونيور أجايي ووليد أزارو حيث حصلا على إذن من الجهاز الفني للأهلي بالسفر إلى بلديهما لقضاء الإجازة.
وحرص المدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل الحديث عن المرحلة القادمة التي تشهد خوض العديد من المنافسات الحاسمة سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، بجانب عقد جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق. كما شارك أيمن أشرف في التدريبات الجماعية
كما شارك أيمن أشرف في التدريبات الجماعية إلى جانب تقسيمة اللاعبين، وكان اللاعب قد غادر مباراة شبيبة الساورة الأخيرة بعد إصابته بكدمة في الظهر.
على الجانب الآخر، واصل الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان لاعبا الأهلي مرحلة التأهيل للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما، فالأول عانى من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة بتروجت بالدوري، بينما تعرض سليمان للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
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