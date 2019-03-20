انت الان تتابع الأهلي يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لموقعة القمة المرتقبة أمام الزمالك، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمقرر لها 30 من شهر مارس الحالي، وكان الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للشياطين الحمر، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب مواجهة الساورة الجزائري والتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد لاسارتى، جلسة خاصة مع جهازه المعاون اليوم، قبل انطلاق مران الفريق؛ من أجل وضع برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الجاري، حيث يسعى من خلاله للاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالوحدات التدريبية والبدنية التي ستشهدها الفترة الحالية التي تشهد توقف المسابقة المحلية؛