انت الان تتابع بعد مضغها.. «لبانة» فيرجسون تباع بـ390 ألف إسترليني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

السير أليكس فيرجسون

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأربعاء، أن آخر قطعة «علكة»، من السير أليكس فيرجسون بصفته مدربًا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تم بيعها مقابل 390 ألف جنيه إسترليني، عبر موقع eBay، والتي مضغها في آخر مباراة له مع الشياطين الحمر في «البريميرليج»، أمام وست بروميتش ألبيون، وانتهت (5-5) في 2013، وأحرز حينها روميلو لوكاكو هاتريك لبروميتش، بعد أسبوع واحد فقط من الاحتفال بعيد ميلاده العشرين، والذي أعاره تشيلسي إلى إيفرتون في الموسم التالي قبل انتقاله الدائم إلى جوديسون بارك في عام 2014، ثم ضمه البرتغالي جوزيه مورينيو لليونايتد، بعد ثلاث سنوات.

Advertisements

ذا صن أشارت إلى أن بنفس سعر بيع العلكة، كان بإمكانك شراء لاعب أنيق عندما تولى فيرجسون تدريب أولد ترافورد في عام 1996، أو خمسة أيام من التشيلي ألكسيس سانشيز نجم الشياطين الحمر الحالي، الذي يبلغ راتبه اسبوعيا أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني. وواصلت بأن فيرجسون خاض أكثر من 1500 مباراة مع اليونايتد، وتلك