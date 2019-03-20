اخبار الرياضه

يورجن كلوب: صلاح سيئ الحظ.. وعليه القيام بما فعله ماني

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: صلاح سيئ الحظ.. وعليه القيام بما فعله ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي، عن تألق المهاجم السنغالي ساديو ماني خلال الفترة الأخيرة، موجهًا نصيحة للدولي المصري محمد صلاح، الذي غاب عن التسجيل مؤخرًا.

ونجح ساديو ماني في تسجيل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة للفريق، فيما كانت مباراة فولهام الأخيرة هي السابعة التي لم ينجح صلاح خلالها في هز الشباك على التوالي.

Advertisements

وقال المدرب الألماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «إنه في حالة جيدة بالطبع. يقدم مستوى مميزا وبشكل دائم، يتواجد دائمًا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب».

وأضاف: «الشيء الوحيد الذي فعله ماني عندما كان يخفق، هو العمل والعمل. وهذا ما يجب على صلاح القيام به، حتى يستعيد التألق والتهديف».

وتابع: «إنه (صلاح) سيئ الحظ إلى حد ما، بينما ماني محظوظاً في الوقت الراهن، إنه في حالة رائعة، هذا صحيح».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب: صلاح سيئ الحظ.. وعليه القيام بما فعله ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى