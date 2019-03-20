شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: صلاح سيئ الحظ.. وعليه القيام بما فعله ماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تألق المهاجم السنغالي ساديو ماني خلال الفترة الأخيرة، موجهًا نصيحة للدولي المصري محمد صلاح، الذي غاب عن التسجيل مؤخرًا.
ونجح ساديو ماني في تسجيل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة للفريق، فيما كانت مباراة فولهام الأخيرة هي السابعة التي لم ينجح صلاح خلالها في هز الشباك على التوالي.
وقال المدرب الألماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «إنه في حالة جيدة بالطبع. يقدم مستوى مميزا وبشكل دائم، يتواجد دائمًا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب».
وأضاف: «الشيء الوحيد الذي فعله ماني عندما كان يخفق، هو العمل والعمل. وهذا ما يجب على صلاح القيام به، حتى يستعيد التألق والتهديف».
وتابع: «إنه (صلاح) سيئ الحظ إلى حد ما، بينما ماني محظوظاً في الوقت الراهن، إنه في حالة رائعة، هذا صحيح».
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