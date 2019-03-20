شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يحدد موعد إغلاق تسجيل المحترفين في بطولة «البلاي اوف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة موعد إغلاق فترة تسجيل وانتقال لاعبي المحترفين الأجانب لبطولة «دوري البلاي اوف» مع بداية يوم (السبت) الموافق 1440/7/16هـ. وشدد الاتحاد في تعميم للأندية المتأهلة بعدم السماح بانتقال اللاعبين بين الأندية الستة المتأهلة للبطولة من بداية التاريخ المذكور، وما عدا ذلك يسمح لهم بالمشاركة في البطولة.

جاء ذلك في توضيح من الأمانة العامة للاتحاد، بناء على الاستفسارات التي وردت للاتحاد من الأندية في تسجيل لاعبين أجانب خلال البطولة.