شكرا لقرائتكم مبابي ودي ماريا على رأس التشكيل المثالي للجولة 29 من الدوري الفرنسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن التشكيل المثالي للجولة 29 من ليج 1، وشهد سيطرة نجوم باريس سان جيرمان وليون، بوجود 3 لاعبين من كل فريق. وجاء التشكيل المثالي للجولة كالتالي.. حراسة المرمى: سوباسيتش "موناكو" Advertisements الدفاع: تراوري "رين" سيلفا "باريس سان جيرمان" دينايير "ليون" بالو توريه "موناكو" الوسط: سيبريان "نيس" ندومبيلي "ليون" مينديز "ليل" الهجوم: مبابي "باريس" ديمبلي "ليون" دي ماريا "باريس" ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن ليل أقرب منافسيه، ويأتي ليون في المركز الثالث بـ53 نقطة وخلفه مارسيليا بـ47 نقطة، بينما تستمر معاناة موناكو بطل الدوري 2017 بتراجعه للمركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

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