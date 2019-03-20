شكرا لقرائتكم كلوب ينصح محمد صلاح : أستفيد من تجربة ماني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح يعاني من سوء الحظ في الوقت الحالي، مشيداً في الوقت ذاته بالمستويات الرائعة التي يظهر عليها السنغالي ساديو ماني مع "الريدز" حالياً.

وقال يورجن كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "ساديو ماني هو في حالة جيدة خلال الوقت الحالي، ساديو يلعب بهذا الشكل دائماً، هو الآن فقط بات يتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، حينما لم تسير الأمور معه على ما يرام، ظل يعمل ويعمل ويعمل، هذا هو ما يجب على صلاح القيام به صلاح سيء الحظ إلى حد ما في الوقت الحالي، وماني محظوظ في الوقت الراهن".

أضاف مدرب ليفربول، "كل شيء جيد بالنسبة لصلاح، وبالطبع هي لحظات رائعة يعيشها ماني، ساديو لم يفعل شيء سوى أنه واصل الالتزام والعمل حتى حالفه التوفيق".

وانحصر سباق المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم بين فريقى مانشستر سيتى وليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح.

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وحقق فريق ليفربول فوزاً غالياً على فولهام بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 76 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى، متفوقاً بفارق "نقطتين" على مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى والذى يمتلك مباراة "مؤجلة"، بينما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة فى المركز الـ 19 وقبل الأخير فى جدول الترتيب.

مواجهات متوازنة تنتظر ليفربول فى المراحل المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى، حيث يلتقى فى الجولة المقبلة، توتنهام، ساوثهامبتون، تشيلسى، كارديف سيتى، هدرسفيلد تاون، نيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون على الترتيب.

فى حين يلتقى مانشستر سيتى مع مانشستر يونايتد، فولهام، كارديف سيتى،كريستال بالاس، توتنهام، بيرنلى، ليستر سيتى، وبرايتون.