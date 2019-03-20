شكرا لقرائتكم جدو فى مهمة خاصة مع ابطال ذوى الاحتياجات الخاصة..صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار محمد ناجى جدو لاعب نادي الجونة أحدى الجمعيات الخاصة لذوى الهمم بمدينة الغردقة، وأعرب جدو خلال زياردة عن السعادة الغامرة اثناء مشاركتة الحديث واللعب مع الاطفال والشباب فى الجمعية. وأضاف جدو قائلاً :"الاطفال هم نماذج ناجحة تعرفت عليهم مفيش حاجة قدرت توقفهم عن النجاح..فعلي سبيل المقال نادر مدرس ..وهناك البطلة سام وهي بطلة كاراتيه..هم يحتاجون الحب والاهتمام والرعاية وهنشوف ابطال كتير منهم".

جدو مع بطله الكارتيه وسام Advertisements

جدو مع نادر مدرس فى الجمعيه

محمد ناجى جدو

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