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جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الأهلي والزمالك قرعة دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية التي ستجرى مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة ، ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2019 في السابعة مساء اليوم، الاربعاء وتنقلها قناة أون سبورت 2.

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا

يعد الأهلي ممثل مصر الوحيد في قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019 بعدما ودع الإسماعيلي من مرحلة المجموعات.

ضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور الثمانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا كلاً من: الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزاني.

وسيتم وضع الأندية أصحاب الصدارة فى التصنيف الأول وهى "الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى ومازيمبى الكونغولى"، فيما يضم التصنيف الثانى الفرق أصحاب مركز الوصافة فى دور المجموعات، وهى "حورويا الغينى وسيمبا التنزانى، وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى".

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ويواجه الاهلى أحد أندية شباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى، وحورويا الغينى فى الدور ربع النهائى، فيما تحول لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" دون مواجهة سيمبا التنزانى مجدداً.

وسوف تقام مباريات الذهاب أيام 5-6-7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب 12-13-14 من الشهر ذاته.

ويعد الزمالك ممثل مصر الوحيد في قرعة الكونفدرالية بعد إقصاء المصري البورسعيدي مبكرا من دور الـ32، وتأهلت 6 فرق عربية إلى ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهم الزمالك والثنائى المغربى نهضة بركان وحسنية أغادير والثنائى التونسى الصفاقسى والنجم الساحلي بالإضافة إلى الهلال السودانى.

وتأهل عن المجموعة الأولى كلا من "نهضة بركان المغربى، حسنية أغادير المغربى"، وصعد من المجموعة الثانية كلا من "الصفاقسى التونسى، النجم الساحلى التونسى"، وتأهل عن المجموعة الثالثة كلا من "الهلال السودانى، نكانا الزامبى" بينما المجموعة الرابعة التى تواجد بها الزمالك تأهل منها كلا من "الزمالك، جورماهيا الكينى".

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك فى الدور ربع النهائى مع أحد الفرق التالية "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته، وفقاً لقوانين "الكاف".