شكرا لقرائتكم سبورتنج يُكرم لاعبته نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة الدكتور أحمد وردة إقامة حفل تكريم لنور الشربيني لاعبة النادي وبطلة العالم للإسكواش، والمصنفة الثانية عالميا، وذلك في السابعة مساء السبت المقبل.

يأتي تكريم نادي سبورتينج للبطلة المصرية بعد حصولها على المركز الأول ببطولة العالم للسيدات و التي أقيمت بشيكاغو خلال الفترة من 23 فبراير و حتى 2 مارس.

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ويعد ذلك المركز هو الإنجاز الثالث الذي حققته نور في تاريخها، بعد أن حملت لقب البطولة العالمية في ثلاث نسخ أعوام 2016، 2017، و أخيرت 2019 .

كانت نور الشربيني قد انتزعت لقب البطولة عقب تغلبها على منافستها نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا في المباراة النهائية للبطولة.

يذكر أن الشربيني كانت قد حصدت لقب بطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش والتي تصنف بفئية بطولات البلاتينيوم في يناير الماضي بعد تغلبها على المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا.