شكرا لقرائتكم رسميا..كاسياس يجدد عقدة مع بورتو قبل مواجهة محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي بورتو البرتغالي تمديد عقد إيكر كاسياس لموسم إضافي لينتهي في 2020 مع خيار التمديد لعام إضافي. وكان كاسياس قريبًا من الرحيل عن الدوري البرتغالي بنهاية الموسم الماضي ولكنّه حصل على عقد جديد. كاسياس خاض أول مباراة بقميص بورتو في 15 أغسطس 2015 ضد فيتوريا وانتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة. Advertisements ولعب الدولي الإسباني 149 مباراة بقميص بورتو حقق لقبين في 3 مواسم وهما الدوري والسوبر. ويواجه بورتو نظيره ليفربول المحترف فى صفوفة المصرى محمد صلاح في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وحال تأهل رفاق كاسياس يضرب موعدًا مع المنتصر من برشلونة ومانشستر يونايتد.

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