شكرا لقرائتكم أون سبورت 2 تنقل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنقل قناة أون سبورت 2 قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم، على الهواء مباشرة في السابعة مساء اليوم من أحد فنادق القاهرة.

وستعرض قناة أون سبورت 1 في السابعة مساءا مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز، بينما ستكون قرعة دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية على قناة أون سبورت 2.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية 2019 في السابعة مساء اليوم، الاربعاء، وسيمثل الأهلي في القرعة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بينما يمثل الزمالك أحمد زاهر إدارى النادي لارتباط فريق الكرة بمواجهة المقاولون فى الدوري بنفس التوقيت، كما سيشارك عماد متعب نجم الأهلي السابق في عملية سحب القرعة.

أندية قرعة دوري أبطال أفريقيا

سيكون الأهلي على رأس أندية قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مع كل من الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى ومازيمبى الكونغولى وحورويا الغينى وسيمبا التنزاني.

وسيتم وضع الأندية أصحاب الصدارة فى التصنيف الأول وهى "الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى والأهلى المصرى ومازيمبى الكونغولى"، فيما يضم التصنيف الثانى الفرق أصحاب مركز الوصافة فى دور المجموعات، وهى "حورويا الغينى وسيمبا التنزانى، وشباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى".

ويواجه الاهلى أحد أندية شباب قسنطينة الجزائرى، وصن داونز الجنوب أفريقى، وحورويا الغينى فى الدور ربع النهائى، فيما تحول لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" دون مواجهة سيمبا التنزانى مجدداً.

Advertisements

وسوف تقام مباريات الذهاب أيام 5-6-7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب 12-13-14 من الشهر ذاته.





أندية قرعة الكونفدرالية

وجاء الزمالك في التصنيف الأول بقرعة ربع نهائي الكونفدرالية بجانب نهضة البركان المغربى، والصفاقسى التونسى، والهلال السودانى ويأتي في التصنيف الثاني كل من حسنية أغادير المغربى والنجم الساحلى التونسى ونكانا الزامبى وجورماهيا الكينى.

وبالتالي من المنتظر أن يلعب الزمالك فى الدور ربع النهائى مع أحد الفرق التالية "حسنية أغادير المغربى، النجم الساحلى التونسى، نكانا الزامبى"، حيث سيعد الفريق الوحيد الذى يتجنب الفريق الأبيض مواجهته هو جورماهيا الكينى الصاعد معه من نفس مجموعته، وفقاً لقوانين "الكاف".