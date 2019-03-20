شكرا لقرائتكم 5 أبريل ..اختبارات الحكام الجدد والترقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة، يوم 5 أبريل المقبل موعداً لامتحانات دفعة جديدة من الحكام الجدد حسب الشروط المحددة.
ويقام فى نفس الموعد أيضا إمتحانات الترقى من الدرجة الثالثة إلى الثانية ، ومن الدرجة الثانية إلى الأولى دفعه ٢٠١٧ من الحكام العاملين .
وسيتم السماح للحكام الذين لم يوفقوا فى امتحانات الجدد فقط التى أقيمت خلال شهر فبراير الماضى من الدخول فى الاختبار فى نفس اليوم.
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