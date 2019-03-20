شكرا لقرائتكم عواد ينشر صورة برفقة إبنته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
نشر محمد عواد، حارس نادي الوحدة السعودي المعار من الإسماعيلي، على حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى مع صورة مع ابنته المولودة حديثاً مُعبراً عن سعادتة بقدومها خلال بداية العام الجارى.
ويتطلع الوحدة يتطلع لاستمرار الحارس المصرى محمد عواد ضمن صفوفه الموسم المقبل، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها خلال مشاركته فى مباريات الفريق هذا الموسم.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادى الوحدة استفسر من مسئولى الإسماعيلى عن إمكانية تجديد إعارة الحارس محمد عواد أو شراء عقده بنهاية الموسم الجارى.
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