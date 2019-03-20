شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى يكشف سر غياب الشناوى عن المران الجماعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي، سبب غياب محمد الشناوي حارس الأحمر عن المران الجماعي اليوم الأربعاء ، وقال سليمان في تصريحات صحفية :"محمد الشناوي خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم اليوم، في إطار برنانج تأهيلي وضع له للتعافي تماما من الإصابة".
وبدأ الاهلي صباح اليوم،الأربعاء، الأستعداد لمباراة الزمالك المثقرر لها 30 مارس الجاري في الدوري الممتاز.
وأضاف "الحارس سيستمر في أداء التدريبات التأهيلية بالجيم على مدار يومين أو ثلاثة، ولن يشارك في التمرين مجددا إلا بعد التعافي بنسبة 100% من الإصابة التي لحقت بالتواء في الأنكل".
وأتم "الحارس شارك في مباراة شبيبة الساورة بناء على رغبته ولم يكن جاهزا".
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