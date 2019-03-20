شكرا لقرائتكم حارس ريال مدريد يغازل مدربه "الوالد" على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازل لوكا زيدان حارس مرمي ريال مدريد الإسبانى والده زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق بمناسبة عيد الأب. كتب لوكا عبر حسابه علي موقع انستجرام، "أحبك يا أبي". Advertisements ويتواجد لوكا في صفوف ريال مدريد تحت القيادة الفنية لأبيه الذي عاد لقيادة الميرينجى مؤخرا وحقق فوزا مهما علي سيلتا فيجو في أولي المهام الفنية مع البلانكوس.

زيدان وابنه لوكا

زيدان يحمل لوكا وهو صغيرا

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