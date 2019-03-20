قبل القرعة بساعات..جوميز دا روزا مديراً فنياً لحوريا الغينى...

جدة - عمرو شويل

أعلن نادي حوريا كوناكري الغينى بشكل رسمى عن تعيين مدرب جديد للفريق خلفاً للفرنسى باتريس نوفو والتى تمت إقالته بشكل مفاجىء مؤخراً.

وفقاً لما نشره موقع " ghanasoccernet"، فإن مسئولى حوريا كوناكري قرروا تعيين جوميز دا روزا مديراً فنياً جديداً للفريق بعد إقالة باتريس نوفو فى إجتماع طارىء عقده مجلس الإدارة مساء أمس، الثلاثاء، بالرغم من تأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويملك جوميز دا روزا البالغ من العمر 49 عاماً خبرات تدريبية أفريقية،حيث سبق وأن قاد عدة أندية أبرزها رايون سبورت الرواندوى والقطن الكاميرونى وسي إس قسطنطين الجزائرى.

وكان الفرنسى باتريس نوفو قد قاد حوريا كوناكري الغينى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهله وصيفاً للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلفاً للترجى التونسى المتصدر برصيد 14 نقطة.

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جدير بالذكر أن قرعة الدور ربع النهائى لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية ستقام السابعة مساء اليوم،الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة ، وينتظر النادي الغيني مواجهة أحداً من فرق الأربعة أوائل المجموعات وهم الاهلي ، الترجي التونسي ، الوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي.