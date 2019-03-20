موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون فى الدورى والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نظيره المقاولون العرب مساء الليلة فى إطار الجولة 25 بالدورى الممتاز.

المقاولون ضد الزمالك

ويحتض استاد بترو سبورت فى التجمع الخامس ، اللقاء الهام المقاولون ضد الزمالك فى السابعة مساء، وذلك فى إطار سعى الأبيض للحفاظ على القمة وتوسيع الفارق مع منافسه الأهلى إلى 4 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى قمة 30 مارس .

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع المباراة عير قناة النيل للرياضة و أون سبورت .

الزمالك ليس أمامه بديلا عن الفوز حيث يحتفظ بالصدارة ب 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدى الأهلى ، ويسعى فريق الزمالك لخطف الثلاث نقاط لمواصلة الصدارة قبل قمة الأهلى 30 مارس الجارى ضمن مؤجلات الدور الأول.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون

وفى الغالب سيكون التشكيل الزمالك متمثل فى : جنش لحراسة المرمى، والنقاز ومحمود علاء والونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، ويضم خط الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا، ليقود الهجوم عمر السعيد

المقاولون العرب يدخل اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 34 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مبارايات ، وخسر مثلهم وتعادل فى 4، 10.