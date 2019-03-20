شكرا لقرائتكم تدريبات لياقة للاعبى المنتخب في برج العرب قبل رحلة النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو المنتخب الوطنى، تدريبات اللياقة البدنية بأحد القاعات داخل مقر الاقامة ببرج العرب بالإسكندرية، وبحضور جميع افراد الجهاز الفنى بقيادة خافير أجيرى. ويستعد المنتخب للسفر غدا إلى النيجر لخوض مباراة الجولة الأخيرة بتصفيات أمم افريقيا 2019. وحرص مخطط الأحمال بجهاز المنتخب أن يكون جزء من التدريبات يحمل الطابع الترفيهى حتى ينشط اللاعبون بعد كل وحدة تدريبية. Advertisements

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