شكرا لقرائتكم كاف يعتمد مبارة مصر ونيجيريا ضمن الأجندة الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" اعتمد مباراة الفراعنة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس الجارى، ضمن الأجندة الدولية.

وتقام ودية مصر ونيجيريا بملعب الأخيرة عقب مباراة الفراعنة أمام النيجر فى تصفيات أمم افريقيا بـ72 ساعة، وهو ما يتفق مع لوائح الكاف الذى وافق على اعتماد المباراة.

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يذكر أن منتخب مصر سيتوجه إلى النيجر غداً بطائرة خاصة، وتضم البعثة 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج.