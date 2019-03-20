اخبار الرياضه

ربنا يخليكي..كيف إحتفل هداف الدورى بعيد الأم ؟...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم ربنا يخليكي..كيف إحتفل هداف الدورى بعيد الأم ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

احتفل حسام باولو مهاجم الداخلية بعيد الأم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بنشر صورته مع والدته فى وجود التورتة 

 

باولو علق قائلا : "كل سنه وانت طيبه يا احلى ام في الدنيا كل سنه وانت طيبه يا احن ام في الدنيا عليه وربنا يخليكي لينا يارب كل سنه وانتي حبيبتي"

Advertisements
101
 

 

وحقق باولو لقب هداف الدوري لموسمين في السابق أحدهما مع الداخلية "فريقه الحالي" وآخر مع سموحة، في الوقت الذي فشل في تحقيق اللقب الموسم الماضي عندما كان لاعبا في صفوف الزمالك.

10

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ربنا يخليكي..كيف إحتفل هداف الدورى بعيد الأم ؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى