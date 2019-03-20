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شكرا لقرائتكم ربنا يخليكي..كيف إحتفل هداف الدورى بعيد الأم ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
احتفل حسام باولو مهاجم الداخلية بعيد الأم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بنشر صورته مع والدته فى وجود التورتة
باولو علق قائلا : "كل سنه وانت طيبه يا احلى ام في الدنيا كل سنه وانت طيبه يا احن ام في الدنيا عليه وربنا يخليكي لينا يارب كل سنه وانتي حبيبتي"
وحقق باولو لقب هداف الدوري لموسمين في السابق أحدهما مع الداخلية "فريقه الحالي" وآخر مع سموحة، في الوقت الذي فشل في تحقيق اللقب الموسم الماضي عندما كان لاعبا في صفوف الزمالك.
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